Nova humanitarna utrka u Splitu: End Polio Race 2025 stiže na Žnjan

Nakon rekordne odazvanosti i sjajne energije utrke Race for the Cure, Split ponovno diše u duhu dobrote! U subotu, 25. listopada 2025., na splitskom Žnjanu održat će se nova donatorska utrka – End Polio Race 2025, čiji je cilj prikupljanje sredstava za iskorjenjivanje dječje paralize (poliomijelitisa).

Kako ističu organizatori, sav prihod od prijava ide za borbi protiv poliomijelitisa – bolesti koja je desetljećima pogađala milijune ljudi diljem svijeta, ali koja je danas gotovo iskorijenjena zahvaljujući višedesetljetnim naporima Rotary zajednice.

“Naša je želja zajedno s građanima ispisati bolju, sigurniju i zdraviju budućnost naše djece – budućnost u kojoj će dječja paraliza stvar prošlosti,” poručuju organizatori utrke.

Samo prvih 150 prijavljenih sudionika dobit će vrijedne poklone sponzora – službene majice utrke, finišerske medalje, sportske torbe s Pipi osvježenjem, što i ne čudi obzirom da smo ovih dana imali priliku vidjeti da nas legendarna Pipi poziva da „potrčimo za male“. Najsretnije očekuju i besplatne članarine u Gyms4You teretanama, kao i drugi darovi iznenađenja.

Sudjelovati mogu svi neovisno o fizičkoj spremnosti – šetnjom ili trčanjem, i to na dva načina:

uživo u Splitu, na Žnjanu (minimalni iznos donacije iznosi 15 €)

virtualno (remote), s bilo koje lokacije u svijetu (minimalni iznos donacije 10 €)

Prijave su već otvorene putem platforme RaceMango, a prijaviti se možete OVDJE

Organizatori pozivaju sve građane da okupe obitelj, prijatelje i kolege te se prijave što prije – jer svaki korak, bilo u Splitu ili bilo gdje u Hrvatskoj i svijetu, računa se u utrci prema svijetu bez dječje paralize.