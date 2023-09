NOVA HNL "BOMBA" Nakon trenera, Dinamo Rijeci "otima" i kapetana?

Nakon što je Rijeci "oteo" trenera, Dinamo sad želi izravnom konkurentu za naslov uzeti i kapetana! Nediljko Labrović (23) na meti je "modrih", točnije Sergeja Jakirovića i Gojka Mrčele, piše Novi list.

Trener Dinama nije zadovoljan s Ivanom Nevistićem pa se član hrvatske reprezentacije, koji još uvijek čeka debi za istu, nameće kao logično rješenje za sigurnost među stativama.

Iz Maksimira su već navodno poslali ponudu od dva milijuna eura prema Rujevici, no obzirom na zahlađenje odnosa zbog Jakirovog slučaja, Damir Mišković mogao bi biti jako tvrd u pregovorima i ne odstupati za jedan jedini euro.

Dinamo je Uefi poslao popis igrača za Konferencijsku ligu što znači da Labrović ne može igrati grupnu fazu u Europi, no aktualnom je prvaku puno važniji rezultat u prvenstvu. Prijelazni rok traje do 8. rujna, a do tad će najveći konkurenti za naslov (Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek) gotovo sigurno dodatno pojačati momčadi.

