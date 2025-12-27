Nova era mršavljenja: Prva pilula za mršavljenje uskoro bi mogla biti dostupna u Hrvatskoj

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je pilulu za mršavljenje Wegovy, prvu oralnu verziju popularnog lijeka semaglutida koja bi mogla biti prekretnica u liječenju debljine. Sve se postojeće opcije lijekova za mršavljenje, naime, na tržište plasiraju isključivo u obliku injekcija te je novi oblik, jednostavniji za uzimanje, prihvatljiv i onima koji zaziru od igle.

Iz tvrtke Novo Nordisk poručili su da je tableta njihovog lijeka koja se uzima jednom dnevno, prikladnija za primjenu od injekcije koja se aplicira jednom tjedno, a omogućuje jednak gubitak težine. Za raziku od drugih lijekova s djelatnom tvari semaglutid, koji su, poput Ozempica, prvenstveno odobreni za liječenje dijabetesa tipa 2, Wegovy je od početka namijenjen samo za mršavljenje, piše Novi list.

Mjesečno do 250 eura

Klinička ispitivanja koja je provela sama tvrtka pokazala su impresivne rezultate. Tableta Wegovy dovela je do prosječnog gubitka tjelesne težine od 16,6 posto u razdoblju od 64 tjedna, a čak trećina od oko 1.300 sudionika ispitivanja izgubila je 20 posto ili više svoje tjelesne težine.

– Pacijenti će imati prikladnu tabletu koja se uzima jednom dnevno i koja im može pomoći da izgube jednako puno težine kao i originalna injekcija Wegovy, poručio je Mike Doustdar, glavni izvršni direktor Novo Nordiska. Očekuje se da će se tableta na američkom tržištu pojaviti već početkom siječnja 2026. godine, dok u Europskoj uniji na snazi ostaje samo lijek u obliku injekcije. Činjenica je, međutim, da Europska agencija za lijekove (EMA) u pravilu slijedi odluke FDA u pogledu odobravanja novih lijekova te je samo pitanje vremena kada će tablete za mršavljenje postati dostupne i građanima Europske unije. Regulatorni je postupak u EMA-i pokrenut tek nedavno te se očekuje da će tablete Wegovy dobiti pristup na europsko tržištu najranije u drugoj polovici 2026., ovisno o trajanju europskog i potom nacionalnih postupaka odobravanja.

U Hrvatskoj je Wegovy u injekcijama dostupan u ljekarnama od svibnja 2025., a izdaje se isključivo na recept obiteljskog liječnika ili specijalista. Ovaj lijek, međutim, nije na listi HZZO-a i plaća se u cijelosti iz vlastitog džepa te mjesečna terapija, ovisno o dozi, stoji između 140 i 250 eura. Neke procjene kažu da u ovom trenutku lijek protiv debljine o svom trošku injektira najmanje 40.000 hrvatskih građana koji ga kupuju unatoč visokoj cijeni. Dok neki priželjkuju vrijeme kad će lijekovi za mršavljenje biti dostupni na recept, stručnjaci smatraju da to u ovom času za većinu građana nije nužno. U ovom trenutku u Hrvatskoj su registrirana dva lijeka koji se daju jednom tjedno – Wegovy i Mounjaro, odnosno semaglutid i tirzepatid. Ti lijekovi imaju nešto drugačiji mehanizam djelovanja, ali u osnovi su oba agonisti GLP 1 receptora. Rezultati su im jako dobri jer pacijenti u godinu dana izgube 20 posto tjelesne mase što ih čini revolucionarnim lijekovima u liječenu debljine. Novi oblik Wegovyja koji je upravo odobren u SAD-u zapravo je postojeći lijek u novom obliku, objašnjava prof. dr. Davor Štimac, predsjednik Hrvatskog društva za debljinu.

Promjena navika

– Radi se o istom pripravku u drugom obliku, u ovom slučaju tableti. Prednost je da ga mogu uzimati oni koji ne žele taj subkutani ubod. Ali radi se o istoj supstanci, veli Štimac. Na pitanje jesu li naši građani s viškom kilograma skloniji uzimanju lijekova nego dijeti, odgovara potvrdno, piše Novi list.

– Apsolutno da, jer to lakše podnose. Osnovni mehanizam djelovanja ovog lijeka je supresija apetita, nemate osjećaj da ste gladni. Lakše je tako nego uz osjećaj gladi i to je ono što privlači toliko pacijenata i zbog čega su rezultati dobri, objašnjava liječnik.

Terapija za mršavljenje ne bi trebala biti trajna, već pomoći osobi da smanji težinu, a zatim je održava promjenom načina života i prehrane. To je, priznaje Štimac, teško postići.

– Mora se reći da bi nakon godinu dana dio pacijenata, većina njih, trebali steći promijenjene navike života. Međutim sve metode za liječenje debljine pokazale su da to nije u potpunosti tako. Zato danas kod dijela pacijenata prakticiramo terapiju održavanja. Naime, ovi se lijekovi daju stupnjevito, svakih mjesec dana povećavate dozu da bi došli do optimalne. Činjenica je da kod ovih lijekova postoji mogućnost da kad ostvarite neki željeni rezultat onda pacijenta vratite na početnu minimalnu dozu održavanja, umjesto da naglo prestanete s terapijom. Kod potpunog prestanka uvijek postoje ti efekti da se debljina vrati, što je najgora opcija, ističe Štimac.

Vremensko ograničenje za uzimanje ove terapije danas ne postoji, a stručnjaci zagovaraju njenu širu primjenu jer znamo da je Hrvatska po broju pretilih u samom europskom vrhu, a to sobom nosi niz kroničnih bolesti i povećanu smrtnost.

Lijekovi neće biti besplatni

Ne treba očekivati da će lijekovi za mršavljenje stići na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i postati besplatni jer je za njihov uspjeh od recepta važnija volja pojedinca.

– Ni u jednoj zemlji ovi lijekovi ne idu na recept. Postoje određene skupine za koje bi to možda imalo smisla i na tome će se raditi, primjerice kod dječje pretilosti, kaže prof. dr. Davor Štimac. No za liječenje debljine važna je motiviranost, a ljudi koji plate lijek nešto su motiviraniji i više paze. Poznato je, naime, da gotovo 50 posto pacijenata ne uzima redovito svoju terapiju koju im propiše liječnik, a za nju ne plaćaju ništa.