Nova definicija mogla bi drastično povećati broj pretilih

Definicijerazličitih kategorija tjelesne težine posljednjih se godina sve više odmiču od indeksa tjelesne mase (BMI) i uključuju širi raspon mjerenja. Ako se usvoji novi prijedlog, gotovo 70 posto odraslih Amerikanaca moglo bi se smatrati pretilima, piše Science Alert.

Problem s korištenjem BMI-ja kao glavnog pokazatelja pretilosti leži u tome što ta mjera - koja se dobiva dijeljenjem tjelesne težine u kilogramima s kvadratom visine u metrima - ne odražava nužno postotak tjelesne masti.

Upravo je postotak masti ključan za procjenu zdravstvenih rizika poput dijabetesa i srčanih bolesti.

Novi pristup definiranju pretilosti.

Početkom godine, komisija predvođena King's College Londonom predstavila je novi okvir za klasifikaciju tjelesne težine. On uključuje mjere poput opsega struka, omjera struka i bokova te omjera struka i visine, poznate kao antropometrijske mjere.

Stručnjaci iz američke bolnice Mass General Brigham testirali su ovaj ažurirani skup definicija na podacima 301.026 osoba iz velike zdravstvene baze podataka, koje su praćene u prosjeku četiri godine.

Što je pokazalo istraživanje?

Rezultati su pokazali da bi prema novim definicijama čak 68,6 posto ispitanika bilo klasificirano kao pretilo, u usporedbi s 42,9 posto prema postojećim smjernicama. Riječ je o ogromnom skoku s velikim implikacijama na javno zdravlje.

"Već smo mislili da imamo epidemiju pretilosti, ali ovo je zapanjujuće", kaže vodeća autorica i endokrinologinja Lindsay Fourman. "S obzirom na to da se potencijalno 70 posto odrasle populacije sada smatra da ima višak masnoće, moramo bolje razumjeti koje pristupe liječenju treba prioritetno primijeniti."

Značajno veći rizik od dijabetesa

Istraživači su otkrili da je veliki porast postotka pretilih izravna posljedica novih antropometrijskih faktora, a brojke su varirale ovisno o dobi. Primjerice, kod starijih od 70 godina, gotovo 80 posto odraslih zadovoljilo je kriterije za pretilost.

Također je utvrđeno da su osobe koje su prema novim mjerilima svrstane u pretile izložene značajno većem riziku od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s osobama koje nisu pretile. To sugerira da su nove smjernice uspješnije u identificiranju pojedinaca kod kojih je tjelesna težina postala ozbiljan zdravstveni problem.

Važnost sastava tijela

"Vidjeti povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa u ovoj novoj skupini ljudi s pretilošću, koji prije nisu smatrani pretilima, postavlja zanimljiva pitanja o lijekovima za pretilost i drugim terapijama", ističe endokrinolog Steven Grinspoon.

Novu definiciju pretilosti već je podržalo 76 organizacija, uključujući Američko udruženje za srce i Društvo za pretilost, no vlade i zdravstveni sustavi još je nisu službeno usvojili. Ipak, ova studija daje naslutiti kakvu bi razliku mogla donijeti, primjerice kroz značajan porast broja ljudi kojima se propisuju lijekovi za kontrolu ili prevenciju pretilosti.

"Identificiranje viška tjelesne masti vrlo je važno jer otkrivamo da su čak i ljudi s normalnim BMI-jem, ali s nakupljanjem abdominalne masti, izloženi povećanom zdravstvenom riziku", zaključuje Fourman, dodajući: "Sastav tijela je važan - nije riječ samo o kilogramima na vagi."

Istraživanje je objavljeno u časopisu JAMA Network Open.