NOVA AKCIJA USKOK-a Odvjetnik i poduzetnik su priznali, a sad je u priču upletena i treća osoba

Nakon uhićenja i provođenja hitnih dokaznih radnji koje su 23. listopada 2025. provedene u Zagrebu i Osijeku, novo uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Podsjetimo, jučer su uhićeni osječki poduzetnik Željko Boris Huber i zagrebački odvjetnik Ante Glamuzina.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, Huber i Glamuzina su na jučerašnjem ispitivanju u Uskoku u bitnom priznali davanje mita, odnosno sudjelovanje u isplati sporne "provizije". Istražitelji su pak provodeći hitne istražne radnje identificirali još jednu osobu koja je, kako sumnjaju, sudjelovala u podmićivanju za sad nepoznate osobe iz EOS nekretnina. Stoga je danas priveden i treći osumnjičeni, izvjesni T. F. te su kod njega u tijeku pretresi.