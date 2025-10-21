Nogometaši Šibenika u štrajku

Nogometaši Šibenika, unatoč odličnim rezultatima na terenu, odlučili su krenuti u štrajk koji će trajati dok se ne ispune njihovi zahtjevi, ali i osnovni uvjeti za rad, uključujući osnovne komunalne usluge poput vode i struje, doznaje ŠiSport.

Budućnost kluba ostaje neizvjesna. Problemi s financijama i osnovnim uvjetima za rad i dalje prijete destabilizirati klub, a nogometaši su odlučili poduzeti drastične mjere kako bi ukazali na ozbiljnost situacije i osigurali minimalne uvjete za nastavak rada i natjecanja.

Podsjetimo, Šibenik je zbog dugova izbačen u četvrti rang hrvatskog nogometa i tamo drži četvrto mjesto nakon devet kola, piše tportal.