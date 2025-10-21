Close Menu

Nogometaši Šibenika u štrajku

Teška financijska situacija koja traje već nekoliko mjeseci danas je dosegla kulminaciju u Šibeniku

Nogometaši Šibenika, unatoč odličnim rezultatima na terenu, odlučili su krenuti u štrajk koji će trajati dok se ne ispune njihovi zahtjevi, ali i osnovni uvjeti za rad, uključujući osnovne komunalne usluge poput vode i struje, doznaje ŠiSport.

Budućnost kluba ostaje neizvjesna. Problemi s financijama i osnovnim uvjetima za rad i dalje prijete destabilizirati klub, a nogometaši su odlučili poduzeti drastične mjere kako bi ukazali na ozbiljnost situacije i osigurali minimalne uvjete za nastavak rada i natjecanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, Šibenik je zbog dugova izbačen u četvrti rang hrvatskog nogometa i tamo drži četvrto mjesto nakon devet kola, piše tportal.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0