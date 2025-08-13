Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik zaprosio je svoju partnericu, modnu dizajnericu Ivonu Glavaš.

Osječanka je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima pozira s Kalikom i ponosno pokazuje zaručnički prsten.

"Ljubav mi je sve objasnila", napisala je.

O njihovoj vezi počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.

Zapravo ih je spojio zajednički projekt, a ona je i tada imala samo riječi hvale za njega, piše showbuzz.

''Dečko je uvijek podrška, on i moja obitelj, prijatelji i to mi jako puno znači u svemu'', rekla je svojedobno za IN magazin.

Vezu su i potvrdili početkom godine, a otad ih često možemo vidjeti zajedno na javnim događanjima.

Svoju ljubav ne skrivaju ni na društvenim mrežama, pa često tamo osvanu njihove zajedničke fotografije. Nedavno je osječka dizajnerica s adresom u Splitu otkrila i da je Kalik tetovirao njezino ime na šaci, što svjedoči o njihovoj snažnoj ljubavi.

Koliko je ona njemu podrška, toliko je i on njoj u njezinoj karijeri pa se tako nedavno pojavio na proslavi rođendana njezina brenda Anovi.

''Mislim da je super napravila i baš sam ponosan na nju. Danas nije bilo baš lako, ali bio sam uz nju ako treba bilo što ja sam tu i mislim da je stvarno super napravila danas'', rekao je tada za IN magazin Anthony.