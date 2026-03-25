Noćnjak ponovno okuplja maslinare i uljare u Dubrovniku

Sutra u Dubrovniku započinje 28. Međunarodna manifestacija maslinara i uljara Noćnjak 2026.

Nakon sadnje masline koja se održava u 16.30 ispred President hotela Valamar Collection, u 17:00 sati započinje svečanost otvorenja manifestacije.

Uz nazočnost brojnih visokih dužnosnika uručit će se posebna godišnja priznanja laureatima zaslužnima za doprinos unaprijeđenju maslinarstva i uljarstva.

Nagrađene laureate pogledajte OVDJE.

Na sajmu maslinarstva i uljarstva asortiman proizvoda i usluga predstavit će brojne tvrtke, obrti i OPG-ovi, a na Olio baru sudionici će moći kušati nagrađena vrhunska ekstra djevičanska maslinova ulja koja će imati prigodu usporediti s lošim uljima.

Sajam, izložba i Olio bar otvoreni su za posjetitelje:

26.3. (čet): 16.00-21.00

27.3. (pet): 10.00-21.00

28.3. (sub): 16.00-21.00