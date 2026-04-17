Close Menu

Noćni poziv policiji: Dva mladića izazvala intervenciju i zaradila prijavu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjom hrvatskom državljankom i 27-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutjeva koje se sumnjiči da su počinili kazneno djelo Lažna uzbuna.

Naime, oni su 6. travnja 2026. oko 3.05 sati lažno obavijestili Operativno komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske o događaju koji iziskuje hitno djelovanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv njih slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0