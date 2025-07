NOĆNA MORA Beba ostala zaključana u automobilu, brzo pomogli vatrogasci

U naselju Martin kod Našica jednoj mladoj majci dogodila se jedna od najgorih noćnih mora svakog roditelja, a to je da ne može do svojeg djeteta. Naime, automobil joj se zaključao, a malo dijete ostalo je u njemu. Jako se uplašila te je u pomoć pozvala našičke vatrogasce, piše Dnevnik.hr.

"Nije bilo nikakve namjere ostavljanja djeteta, jednostavno se automobil sam zaključao. Dogodi se to, milijun puta sve prođe u najboljem redu, a onda se jednom zaključa sam od sebe. Morali smo razbiti staklo na vratima vozila jer su bili aktivirani osigurači za djecu u vratima", rekao je Danijel Matković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice za Glas Slavonije.

U ovom slučaju nije bila riječ o nemaru, nego o nesretnom slučaju, no iz vatrogasne službe su svejedno pozvali građane na povećan oprez.

"Upozorili bi roditelje na oprez odnosno da ni u kojem slučaju ne ostavljaju djecu u vozilima da ne bi došlo do neželjenih posljedica", kazao je zapovjednik Matković.

Dolaskom visokih tempartura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u automobilima, upozoravaju sve roditelje iz policije.

"Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, podsjećamo roditelje i sve one koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba, tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe.

Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Ukoliko se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega", kažu iz policije.