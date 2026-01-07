Noć snijega: Vozači ostali "zarobljeni" na cestama, policija ih zbrinjavala u postajama

Tijekom sinoćnjih sati i noćas, za vrijeme izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta na području Zadarske županije, prometovanje na pojedinim cestovnim pravcima bilo je znatno otežano. Zbog naglog pada temperature, snježnih nanosa i stvaranja poledice nekoliko se vozača našlo u situacijama koje su im onemogućavale daljnje kretanje.

Policija na kritičnim dionicama

Policija je bila prisutna na najkritičnijim dionicama te je kontinuirano pratila stanje na terenu. Tijekom postupanja poseban je naglasak stavljen na sigurnost svih sudionika u prometu i sprječavanje prometnih nesreća u uvjetima poledice i smanjene vidljivosti. Policijski službenici, odmah po zaprimljenim dojavama ili saznanjima da je pomoć potrebna, upućivali su se prema osobama koje su se našle u poteškoćama.

Radi sigurnosti i zaštite građana, osobama koje nisu mogle nastaviti putovanje osiguran je topli boravak i okrjepa u policijskim prostorijama.

Gračac i Otrić: nježni nanosi zaustavili šest automobila

Kako navode iz policije, službenici Postaje granične policije Gračac pružili su pomoć vozačima i putnicima iz šest automobila na području Općine Gračac, kod Otrića. Zbog snježnih nanosa nisu mogli nastaviti putovanje županijskom cestom ŽC-5203, a osobama je potom osiguran privremeni boravak u prostorijama PGP Gračac u Srbu.

Pomoć je pružena i na drugim pravcima. Policijski službenici Policijske postaje Benkovac–Obrovac intervenirali su na državnoj cesti DC-27 kod Obrovca i Kruševa te na DC-8 kod Barić Drage, gdje su pomogli stranim državljanima iz četiri automobila koji zbog poledice nisu mogli nastaviti vožnju. Ukupno je zbrinuto 14 osoba, među kojima je bilo i djece, a smještaj im je osiguran u policijskim prostorijama u Obrovcu i Benkovcu.

Jutros, kada su se stekli uvjeti, većina osoba sigurno je nastavila put prema svojim krajnjim odredištima. Vozaču i putnicima kojima je pomoć pružena kod Barić Drage dodatni smještaj osigurao je Stožer civilne zaštite Grada Benkovca.

Poziv vozačima na oprez

Policija je i dalje na terenu te uz cestovne pravce pravovremeno prati najave daljnjih vremenskih uvjeta i stanje na cestama. Vozače pozivaju na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti, korištenje zimske opreme te praćenje službenih obavijesti nadležnih službi.