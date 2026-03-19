Noć puna intervencija: gorjela šuma u Solinu, zapalio se napušteni objekt na Duilovu

Na području Splita i okolice protekla noć bila je izuzetno zahtjevna za vatrogasce, koji su intervenirali na više požara, uključujući šumski požar u Solinu te požar napuštenog objekta u blizini hotela Zagreb na Duilovu.

Najveća intervencija zabilježena je u Solinu, predio Sv. Kajo, gdje je u 16:25 izbio požar borove šume. Zbog jakog vjetra na teren su brzo upućene dodatne snage iz Solina, Kaštela i Splita. Požar je lokaliziran oko 17:30, a opožarena površina iznosi oko 1000 četvornih metara. U gašenju je sudjelovalo čak 37 vatrogasaca s 13 vozila iz više dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javne vatrogasne postrojbe Split. Tijekom noći DVD Solin nastavio je obilaziti požarište.

Vatrogasci su imali pune ruke posla i u samom Splitu. U 22:26 sati izbio je požar odbačenog madraca u Poljičkoj ulici, koji je brzo ugašen intervencijom jednog vozila i trojice vatrogasaca.

Najozbiljnija situacija dogodila se u ranim jutarnjim satima, kada je u 4:47 sati planuo napušteni objekt, nekadašnji restoran i kuhinja, u neposrednoj blizini hotela Zagreb na Duilovu. U gašenju sudjeluju četiri vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s 13 vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca, a intervencija je još uvijek bila u tijeku u trenutku izvješća.

Zabilježen je i požar plastičnog kontejnera u Zagrebačkoj ulici oko 18 sati, dok je u Dugom Ratu u večernjim satima izbio požar dimnjaka u stambenoj zgradi, koji je ugašen brzom reakcijom lokalnih vatrogasaca.

Vatrogasci upozoravaju da su vremenski uvjeti, posebno jak vjetar, dodatno otežavali intervencije te apeliraju na građane na oprez kako bi se smanjio rizik od požara.