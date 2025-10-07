Njihova priča počela u Dubaiju: On je poznati bjegunac, a ona radila u restoranu. Sada su ih 'uhvatile' kamere

Bivši trener Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić, snimljen je u VIP loži Olimpijskog stadiona u Sarajevu na utakmici FK Sarajeva i HSK Zrinjskog, piše Dnevnik.hr.

Društvo su mu pravile 11 godina mlađa partnerica Senka Mandić, koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti, i kćerkica, koju su dobili u svibnju 2020. godine.

Par zajedno ima dvoje djece. U svibnju ove godine doznalo se i da je par 2024. godine dobio sina.

Njihova ljubavna priča započela je susretom u Dubaiju, u kojem je ona radila na rezervacijama stolova u restoranu.