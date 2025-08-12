Njegovo je ubojstvo potreslo cijelu zemlju. Zlikovci su ga oteli i ubili, a na današnji dan je objavljena grozna vijest

Na današnji dan 2015. godine tragično je preminuo Tomislav Salopek

Danas se navršava deset godina od tragične smrti Tomislava Salopeka, hrvatskog geodeta iz Vrpolja, kojeg je u Egiptu otela i pogubila teroristička skupina Islamska država. Bio je to prvi slučaj u kojem je jedan hrvatski državljanin postao žrtva međunarodnog terorizma u toj zemlji.

Tomislav Salopek rođen je 2. lipnja 1984. godine. Radio je za francusku geološku tvrtku CGG, a u Egiptu je boravio poslovno. Otet je 22. srpnja 2015., dok se automobilom vozio na posao nedaleko od Kaira. Dva tjedna kasnije, egipatski ogranak ISIL-a — "Sinajska provincija" — objavio je video u kojem je Salopek, pod prijetnjom oružja, izgovorio ultimatum egipatskim vlastima: osloboditi muslimanke iz zatvora ili će biti pogubljen.

Njegovo tijelo nikada nije pronađeno

Na današnji dan, 12. kolovoza 2015., pojavila se fotografija koja je prikazivala navodno njegovo odrubljeno tijelo, uz poruku osvete zbog sudjelovanja Hrvatske u međunarodnoj koaliciji protiv IS-a. Hrvatska vlada tada, predvođena premijerom Zoranom Milanovićem, nije mogla potvrditi autentičnost snimaka, no potraga se nastavila dok god je postojala nada.

Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Obitelj, supruga Nataša i dvoje djece, deset godina kasnije još uvijek čekaju odgovore. U Vrpolju se svake godine ovoga dana odaje počast, u tišini koja podsjeća na gubitak i nepravdu. Salopekovo ubojstvo potreslo je cijelu zemlju, a međunarodna zajednica tada je osudila zločin. Analitičari su upozorili da je taj događaj jasno pokazao kako sudjelovanje u globalnoj borbi protiv terorizma znači i preuzimanje rizika. Deset godina kasnije, njegovo ime ostaje simbolom stradanja nedužnog čovjeka u vihoru globalnih sukoba.