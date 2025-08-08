Njegova smrt izazvala je duboku žalost diljem Hrvatske i dodatno je produbila političke napetosti

Na današnji dan 1928. preminuo je Stjepan Radić

Na današnji dan obilježava se 97. obljetnica smrti Stjepana Radića (11. lipnja 1871. – 8. kolovoza 1928.), vizionara, borca za socijalnu pravdu i jednog od najsnažnijih simbola političke borbe hrvatskog naroda u prvoj polovici 20. stoljeća. Radić je u povijest ušao kao osnivač i vođa Hrvatske seljačke stranke te nepokolebljivi zagovaratelj demokracije, narodnog jedinstva i seljačkih prava.

Rođen u Trebarjevu Desnom kraj Siska, Radić je od rane mladosti pokazivao izniman politički temperament. Školovao se u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu – u Pragu, Parizu i Pečuhu – gdje je razvio ideje socijalnog i nacionalnog oslobođenja. Njegova politička filozofija temeljila se na vjeri u snagu i dostojanstvo "malog čovjeka", posebice seljaka, kojeg je smatrao temeljem hrvatske države i identiteta.

Jedan od najvećih hrvatskih političara

Hrvatsku seljačku stranku osnovao je 1904. godine sa starijim bratom Antunom Radićem, a već tada je ustrajno upozoravao na opasnosti centralizma i hegemonije unutar tadašnje Austro-Ugarske, a kasnije i unutar Kraljevine SHS (kasnije Kraljevine Jugoslavije). Njegovi govori u Narodnoj skupštini u Beogradu postali su legendarni po hrabrosti i jasnoći, ali su mu istovremeno donijeli političke neprijatelje.

Tragični vrhunac njegova političkog djelovanja dogodio se 20. lipnja 1928. godine, kada je u beogradskoj skupštini ranjen u atentatu koji je izvršio radikalni zastupnik Puniša Račić. Nakon nekoliko tjedana borbe za život, Stjepan Radić je preminuo 8. kolovoza 1928. godine u Zagrebu. Njegova smrt izazvala je duboku žalost diljem Hrvatske i dodatno produbila političke napetosti unutar Kraljevine.

Danas se Stjepana Radića sjećamo kao jednog od najvećih hrvatskih političara 20. stoljeća – čovjeka koji je svojim radom i životom neprekidno zagovarao slobodu, narodnu samosvijest i socijalnu pravdu. Njegovo ime danas nose brojne škole, ulice i trgovi diljem Hrvatske, a njegovo političko nasljeđe i dalje živi u hrvatskoj kolektivnoj svijesti.