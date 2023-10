Nitko nije upisao studij u Splitu na kojem je trebala predavati Kolinda

Iako pompozno najavljivan od početka ove godine, hrvatsko-izraelski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu nije zaživio s početkom nove akademske godine. Na diplomski studij punoga naziva "Demokracija i društvena otpornost suvremene države" u trajanju dvije godine – od kojih je za svaku potrebno izdvojiti nemalih 6.000 eura – nitko se nije upisao, doznaje Telegram.

Nekoliko zainteresiranih studenata, kako je potvrđeno za Telegram, odustalo je od upisa zbog financijskih razloga, pa bi cijela priča trebala krenuti iduće akademske godine. Kada smo, pak, pitali hoće li “zbog financijskih razloga” studenata razmisliti o smanjenju prilično visoke godišnje školarine, više nikakav odgovor iz Splita nismo uspjeli dobiti. Riječ je o studiju na kojem je, podsjetimo, među ostalima trebala predavati i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, čime su u Splitu svakako privukli pažnju šire javnosti.

Filozofski u Splitu trebao je od nove akademske godine, u suradnji sa Sapir Accademic College iz Izraela, početi s izvođenjem studija na engleskom jeziku pod izvornim nazivom Democracy and Resilience in Modern Society. Okosnica ovog studija trebali su biti kulturni, povijesni i politički aspekti, kao i teme povezane s religijom, pravom i znanošću, sve to s posebnim naglaskom na hrvatsko i izraelsko društvo. Kao jedan od razloga za pokretanje ovog studija navedeno je jačanje veze između Hrvatske i Izraela na akademskoj razini.

Sredinom siječnja ove godine, studij je svečano predstavljen u krcatoj centralnoj auli Filozofskog fakulteta. Bili su tu i visoki uzvanici poput veleposlanika Izraela u Hrvatskoj Garyja Korena, rektora splitskog sveučilišta Dragana Ljutića, bivšeg ministra i utemeljitelja Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba Dragana Primorca…

Dekanica Filozofskog Gloria Vickov istaknula je tom prigodom kako ovaj studij predstavlja veliku novinu u području ovdašnjeg visokog obrazovanja. Naglašeno je i kako je "profesor Primorac, obzirom na izvrsne odnose s državom Izrael, značajno pomogao da ovaj studij zaživi od ideje do konkretnog programa". On sam je poručio kako "Hrvatska nema pravo na male snove i zato me raduje danas biti ovdje na povijesni dan jer ovako veliki snovi postaju realnost".

Ništa o smanjenju školarine

Veliki snovi, međutim, pričekat će još najmanje godinu dana. Kako nam je kazala Antonela Marić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju s Filozofskog u Splitu, nekolicina studenata zainteresiranih za studij je "iz privatnih razloga, odnosno razloga financijske prirode odustala od upisa". Zbog toga su, dodala je za Telegram, odlučili ne pokretati program ove, već iduće akademske godine.

Zanimalo nas je, jasno, koliko je uopće studenata iskazalo namjeru za upis studija i jesu li svi oni odustali zbog razloga financijske prirode. Pitali smo i razmišljaju li eventualno smanjiti godišnju školarinu od 6000 eura za ovaj studij, s obzirom na to da su im studenti odustali od upisa zbog "razloga financijske prirode". Na ova pitanja, međutim, prodekanica Marić nikada nam nije odgovorila.

"Veliki uspjeh tijekom promocije"

U svojem inicijalnom odgovoru prodekanica Marić nije nam, pak, izostavila naglasiti da je studij – koji će usprkos inicijalnim najavama čekati iduću godinu – tijekom promoviranja polučio veliki interes zahvaljujući međunarodnoj prepoznatosti "vanjskih i domaćih nastavnika i suradnika na programu". Na njemu je, naime, trebala predavati bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, i to na kolegiju Modern Diplomacy and Public Relations (Moderna diplomacija i odnosi s javnošću).

Kao predavač na istom kolegiju naveden je i James B. Foley, bivši veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj. Na predmetu Croatian-Israeli Relationship kao predavači su, pak, navedeni bivši ministar Dragan Primorac te Ilan Mor, bivši veleposlanik Izraela u Hrvatskoj.