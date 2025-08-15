Nitko nije ispao više puta zaredom iz europskih natjecanja od Hajduka

Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, splitska je momčad u uzvratu u Tirani izgubila 3:1 nakon produžetaka. Tako je Hajduk, po rekordni 15. put zaredom zaustavljen u kvalifikacijama europskih natjecanja!

Taj crni niz u potpunom je kontrastu s nekadašnjim europskim uspjesima Hajduka, koji je znao igrati polufinale Kupa kupova i Kupa UEFA te četvrtfinale Lige prvaka. No, to je sad već davna prošlost, a na te uspjehe živi uspomena tek kod starijih navijača, piše tportal.

A mlađe generacije navijača još nisu osjetile radost europskih uspjeha jer poražavajuće zvuči podatak kako je Hajduk posljednji put je izborio europsku skupinu 2010. godine! Da, prije točno 15 godina! Tada su 'bili' u play-offu Europske lige eliminirali rumunjsku Unireu. Nakon toga, svaka europska sezona za Hajduk je završavala već u pretkolima. Neki su porazi bili posebno bolni i pamtit će se još godinama...

Momčadi koje su izbacivale Hajduk u pretkolima europskih natjecanja od 2011. godine do danas:

2011. Stoke City, 3. pretkolo Europa lige, 0:1, 0:1

2012. Inter, 3. pretkolo Europa lige, 0:3, 2:0

2013. Dila Gori, 3. pretkolo Europa lige, 0:1, 0:1

2014. Dnipro, play-off Europa lige, 0:0, 1:2

2015. Slovan Liberec, play-off Europa lige, 0:1, 0:1

2016. Maccabi Tel Aviv, play-off Europa lige, 2:1, 1:2 (nakon jedanaesteraca)

2017. Everton, play-off Europa lige, 1:1, 0:2

2018. FCSB, 3. pretkolo Europa lige, 0:0, 1:2

2019. Gzira United, 1. pretkolo Europa lige, 1:3, 2:0

2020. Galatasaray, 3. pretkolo Europa lige, 0:2 (zbog pandemije korone igrala se samo jedna utakmica)

2021. Tobol, 2. pretkolo Konferencijske lige, 2:0, 1:4

2022. Villarreal, play-off Konferencijske lige, 0:2, 2:4

2023. PAOK Solun, 3. pretkolo Konferencijske lige, 0:0, 0:3

2024. Ružomberok, 3. pretkolo Konferencijske lige, 0:1, 0:0

2025. Dinamo City Tirana, 3. pretkolo Konferencijske lige, 2:1, 1:3.