Niko Antic preminuo nakon napada morskog psa

Dvanaestogodišnji dječak iz Australije preminuo je u bolnici nakon što ga je u luci u Sydneyu napao morski pas, potvrdila je njegova obitelj u subotu. Tragedija se dogodila u trenutku kada je duž istočne obale Australije zabilježen povećan broj napada ovih morskih grabežljivaca.

Morski pas napao je Nicu Antica u nedjelju dok je s prijateljima skakao sa stijena u području Vaucluse, približno devet kilometara od središta Sydneya. Njegovi prijatelji brzo su reagirali, izvukli ga iz mora i hitno prevezli u bolnicu, no dječak je zadobio teške ozljede obje noge od kojih je, nažalost, preminuo.

The youngest victim of Sydney's horror string of shark attacks suffered injuries so catastrophic, a family friend says his parents are bracing for the worst possible outcome. Nico Antic was mauled by a bull shark off Vaucluse, the first of four attacks in a shocking 48 hours… pic.twitter.com/df8l1Rq4zM — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 21, 2026

U emotivnoj izjavi obitelj se oprostila od dječaka.

"Slomljenog srca javljamo da je naš sin Nico preminuo. Bio je vedar, druželjubiv i sportski dječak, iznimno dobrog i velikodušnog duha. Uvijek je bio pun života i takvog ćemo ga pamtiti", poručili su.

Heartbreak as family announce 12-year-old Nico Antic dies after Sydney Harbour shark attack.https://t.co/cOcVIo9HqP — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 24, 2026

Nakon ovog i još nekoliko incidenata, deseci plaža, uključujući i one u širem području Sydneya, privremeno su zatvoreni. U samo dva dana zabilježena su četiri napada morskih pasa, a stručnjaci ističu kako su obilne kiše i zamućeno more povećali vjerojatnost njihovog približavanja obali. U rujnu je na plaži Long Reef u Sydneyu morski pas usmrtio i jednog surfera.

Prema podacima organizacija za zaštitu morskih pasa, u Australiji se godišnje u prosjeku dogodi oko 20 napada, dok su smrtni ishodi rijetki, manje od tri godišnje. Unatoč tome, statistike pokazuju da je rizik od utapanja na australskim plažama znatno veći nego od napada morskih pasa.