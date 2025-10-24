Nika Karabatić peta na svijetu

Prvog dana svjetskog seniorskog taekwondo prvenstva koje se održava u Kini u gradu Wuxiju na tatami su od hrvatskih predstavnika izašli Nika Karabatić i Paško Božić, oboje članovi splitskog Marjana.

Osamnaestogodišnja Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kilograma zauzela peto mjesto na svijetu, a u četvrtfinalu je bolja od nje bila reprezentativka Koreje, aktualna olimpijska pobjednica Kim Yu-jin. Prethodno je Nika Karabatić u prvom kolu bila slobodna, u drugom je pobijedila Poljakinju Nikol Lisowsku da bi u osmini finala bila bolja od Ruskinje Yulije Vitko. Ipak, puno viša Korejka bila je bolja te je Nika Karabatić drugi put nakon Meksika i Guadalajare 2023. godine završila peta na svijetu.

Teškaš Paško Božić je raspoloženo krenuo u turnir pobjedom protiv Portugalca Daniela Pinheira, ali ga je u sljedećem kolu zaustavio Kazahstanac Kablan Beibarys s tijesnih 4:6 i 4:4 po rundama.