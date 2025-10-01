Nije samo u Solinu prometni kolaps. Vozači u Dicmu na rubu živaca

Jutarnje i poslijepodnevne prometne gužve i dalje stvaraju glavobolje vozačima na prilazima Splitu. Nakon što su jutros vozači “zaglavili” u Solinu, gdje se kilometarske kolone stvaraju svakodnevno, slična situacija ponavlja se i u Dicmu.

Oko 16 sati nastala je velika prometna gužva na državnoj cesti kroz Dicmo. Kolona vozila protegnula se stotinama metara, a vozači su javili da se kroz centar mjesta vozi “puževim korakom”. Posebno teško je bilo na dionici prema Dugopolju, gdje su se uobičajeni petnaestominutni prolazi pretvarali u gotovo sat vremena čekanja.

