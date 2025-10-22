Nije samo Dabro pucao iz auta. Policija otkrila još jednog 'heroja' s oružjem u ruci i to na zanimljiv način

Policija je po nalogu suda oduzela i pregledala mobitel muškarcu u Bjelovaru. Nakon što su pregledali zapise, odlučili su ga prijaviti.

Po nalogu suda provedena je pretraga mobitela Bjelovarčanina (43), a pronađeni su videozapisi nezakonitog rukovanja oružjem iz 2024. godine.

Na snimkama se vidi kako osoba u više navrata upotrebljava vatreno oružje na različitim lokacijama, uključujući i pucanje iz vozila u pokretu. “Bilogorski Dabro” zbog toga je prijavljen.

Takvo postupanje predstavlja ozbiljno kršenje Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a protiv počinitelja je podnesen optužni prijedlog zbog ugrožavanja sigurnosti građana, kažu u Policijskoj upravi.

Prema policijskom priopćenju, može se zaključiti kako je muškarac legalno posjedovao oružje. Je li riječ o lovcu – ovog trena nije poznato.

Policija: Oružje nije zabava

“Podsjećamo građane da je posjedovanje oružja zakonski uređeno i strogo nadzirano, a svaka njegova uporaba izvan propisanih uvjeta predstavlja ozbiljnu opasnost za život i sigurnost drugih.

Prema Zakonu, zabranjeno je koristiti vatreno oružje na javnim mjestima ili tamo gdje se može ugroziti sigurnost građana. Oružje se smije upotrebljavati isključivo na za to određenim lokacijama – civilnim strelištima, lovištima ili drugim propisno osiguranim prostorima.

Neodgovorno rukovanje oružjem, čak i ako nije imalo za cilj ozlijediti druge, može završiti kaznenom ili prekršajnom prijavom, a u najtežim slučajevima i tragičnim posljedicama. Sigurnost zajednice ovisi o odgovornom ponašanju svakog pojedinca. Oružje nije sredstvo zabave”, upozoravaju u policiji, piše Danica.