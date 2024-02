NIJE ŠALA, ZAJEC JE OVO REKAO: "Navijao bih za Panathinaikos protiv Hajduka, a Jarni nije ispao prepametan..."

Legendarni igrač Dinama i kandidat za predsjednika s liste "Dinamovo proljeće" Velimir Zajec bio je u utorak gost kod Željke Ogreste u emisiji Hrvatskog radija "Homo Sapiens".

Govorilo se o brojnim temama, a komentirao je i jednu aktualnost iz domaćeg nogometa.

Na pitanje kako komentira izjavu Roberta Jarnija, koji je kazao da će navijati za Betis protiv Dinama u Konferencijskoj ligi, zbog čega je i dobio otkaz u U-17 reprezentaciji, Zajec je odgovorio:

- Nažalost, Jarni je tu ispao ne prepametan, neću ga podcjenjivati, nije mu to trebalo, neću ni grde riječi upotrebljavati, jer svatko može pogriješiti, a on je shvatio da je pogriješio. Ti si Hrvat.

Kad Hajduk igra vani, ja navijam za Hajduk. Jedino ako bi igrao sa Panathinaikosom, onda bih vjerojatno navijao za Panathinaikos jer sam od njega dobio kruh. To da igra Dinamo i Panathinaikos, to se zna. Ja ga shvaćam, nije to njemu lagano bilo, malo se zaletio, zapravo puno se zaletio, nije mu to trebalo. To je hrvatski klub i ti moraš navijati za naše kaj god da je - poručio je Zajec.

