Neymar dobio još jedno dijete s curom koju je prevario 92 puta

Brazilski nogometaš Neymar i manekenka Bruna Biancardi početkom srpnja dobili su svoje drugo zajedničko dijete – kćer kojoj su dali ime Mel. Vijest su potvrdili objavom na društvenim mrežama, uz emotivnu poruku:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Naša Mel je stigla kako bi nam još više ispunila i zasladila živote. Dobrodošla, kćeri. Neka te Bog čuva i zaštiti od svakog zla. Veselimo se započeti ovo novo poglavlje s tobom. Volimo te."

Iako su sada ponovno roditelji, par je prekinuo vezu u listopadu 2023., samo mjesec dana nakon što su dočekali svoje prvo dijete, kćer Mavie. Razlog prekida bio je, prema pisanju brazilskog lista Correio Brasiliense, Neymara nevjera – i to čak 92 puta tijekom njihove veze, uključujući razdoblje dok je Bruna bila trudna.

Nakon što su se glasine o prekidu proširile, Biancardi je krajem studenoga 2023. potvrdila kraj ljubavne veze:

"Ovo je privatna stvar, ali kako se moje ime često povezuje s vijestima, sumnjama i šalama, želim pojasniti – nisam u vezi. Mi smo samo roditelji Mavie i to je jedina poveznica između nas. Hvala."

Neymar je, uz Mavie i Mel, otac i 13-godišnjeg Davija Lucce, kojeg je dobio s tadašnjom djevojkom Carolinom Dantas kad je imao 19 godina. Osim toga, krajem srpnja prošle godine dobio je i kćer Helenu iz afere s brazilskom manekenkom i influencericom Amandom Kimberlly.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)