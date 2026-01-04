Nevrijeme u Splitu povećava opasnost od odrona stijena na cestama, jedna dionica posebno opasna

Obilnija kiša koja u nedjelju pada na području Splitsko-dalmatinske županije zasad ne uzrokuje veće probleme u prometu. Ipak, iz Županijske uprave za ceste upozoravaju vozače na povećan rizik od odrona.

Na brojnim prometnicama u županiji kolnici prolaze uz strme stijenske usjeke, s kojih se tijekom jačih oborina mogu odvojiti komadi kamenja i završiti na cesti, čime se ozbiljno ugrožava sigurnost sudionika u prometu.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, osobito na dionicama poznatima po učestalim odronima.

Odronima je posebice izložena cesta Vrgorac - Makarska, na koju se krajem ožujka odronio dio brda, a na tu cestu je i krajem prosinca 2024. došlo do velikog odrona stijena.