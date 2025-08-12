Neurolozi upozoravaju: Ove tri namirnice mogu ozbiljno naštetiti mozgu

Liječnici često preporučuju bobičasto voće, orašaste plodove i ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama za očuvanje zdravlja mozga. Istovremeno savjetuju smanjenje unosa šećera i zasićenih masti jer povećavaju rizik od moždanog udara i demencije. No postoje i manje poznate namirnice koje mogu ozbiljno ugroziti živčani sustav, upozoravaju neurolozi.

Neurologinja dr. Mary Ann Picone objašnjava kako neke bolesti uzrokovane hranom ne pogađaju samo probavni sustav, nego izravno napadaju živce, ponekad uz teške i dugotrajne posljedice. Zbog njihove rijetkosti i sporog razvoja simptoma, čak ih i liječnici ponekad previde. Posebno su rizična međunarodna putovanja i priprema hrane kod kuće, prenosi Index.

Stručnjaci izdvajaju tri namirnice koje mogu sadržavati opasne toksine i mikroorganizme.

1. Oštećena konzervirana hrana

Nepravilno konzervirana, prerađena ili fermentirana hrana može sadržavati botulinum toksin, snažan neurotoksin bez mirisa i okusa. On uzrokuje botulizam, rijetku, ali tešku bolest koja napada živce i može dovesti do paralize mišića, problema s disanjem pa čak i smrti.

Neurolog dr. Baibing Chen upozorava: "Ako je konzerva napuhnuta, napukla ili jako udubljena, bacite je." Posebno su rizične domaće konzervirane namirnice niske kiselosti, poput zelenih mahuna, šparoga, kukuruza i mesa. Preporuka je brzo hlađenje ostataka, bacanje oštećenih konzervi i pridržavanje sigurnih postupaka kućnog konzerviranja.

2. Riba s koraljnih grebena

Velike tropske ribe s koraljnih grebena, poput barakude, kirnje i gofa, mogu sadržavati ciguatoksin. Taj toksin proizvode alge, a prenosi se na ljude hranidbenim lancem. Simptomi trovanja uključuju trnce, utrnulost, promjenu osjeta temperature (vruće se osjeća kao hladno i obrnuto) te noćne more. Kuhanje ne uništava ovaj otrov. Stručnjaci savjetuju smanjeno jedenje velikih grabežljivih riba i izbjegavanje njihovih organa, poput jetre i ikre.

3. Nedovoljno kuhana svinjetina

Sirova ili nedovoljno termički obrađena svinjetina iz nepouzdanih izvora može prenijeti jajašca svinjske trakavice i izazvati neurocisticerkozu, parazitsku infekciju kod koje ličinke ulaze u mozak i stvaraju ciste. Ova bolest jedan je od vodećih uzroka stečene epilepsije u svijetu. Prevencija uključuje temeljito kuhanje svinjetine, pranje ruku, čišćenje voća i povrća te korištenje zdravstveno ispravne vode, osobito u područjima s većim rizikom.