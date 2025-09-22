Netko je uplatio 6, 50 eura, a osvojio brdo love u igri 'Sve ili ništa'

U 265. kolu igre Sve ili ništa izvučeni su brojevi: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, koji su igraču iz Slavonskog Broda donijeli dobitak 0 (ništa) u iznosu od 80.000,00 eura.

Odigrano je pet kombinacija i u večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 6,50 eura ostvaren dobitak od 80.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Ulica Petra Krešimira IV 46, Slavonski Brod.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili ništa je u utorak, 23. rujna 2025.