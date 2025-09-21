Netko je u Hrvatskoj na Lotu osvojio 198.568,96 eura

U večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Loto 6 izvučeni su brojevi: 15, 16, 19, 31, 33, 43 i dopunski broj 12, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6 u iznosu od 198.568,96 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije: J. Polića Kamova 81a, Tower Centar, Rijeka. Sretni dobitnik odigrao je listić od 5 kombinacija i dodatnu igru Joker. Ukupan iznos uplate je 1,85 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 6 je u četvrtak, 25.09.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 150.000,00 eura.