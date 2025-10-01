Netflixova hit serija se snima u Dalmaciji, traže statiste

Peta i posljednja sezona Netflixove serije Outer banks snimat će se ove godine u Dubrovniku. Prema riječima scenarista, ova će sezona biti najuzbudljivija, a glumci će u Hrvatskoj biti od kraja listopada do sredine studenog, prenosi Index.

Traže statiste

Casting agencija Embassy Films objavila je poziv za prijavu za statiranje u seriji. Sudjelovati mogu muškarci i žene svih dobnih skupina, kao i osobe različitih etničkih pripadnosti. Zainteresirani se mogu prijaviti ispunjavanjem obrasca.



Najavili posljednju sezonu

"U ljeto 2017. naišli smo na fotografiju tinejdžera na plaži u sumrak tijekom nestanka struje. Ta nas je fotografija inspirirala za priču o četiri najbolja prijatelja koji samo žele uživati u životu. Iz tog početka zamislili smo misterij koji bi ih vodio na petogodišnje putovanje ispunjeno avanturama, potragom za blagom i prijateljstvom.

Tada, prije sedam godina, činilo se nemoguće da ćemo zaista ispričati cijelu priču u pet sezona, ali evo nas na kraju četvrte sezone i idemo dalje. S malo tuge, ali i uzbuđenja, završavamo četvrtu sezonu i okrećemo se petoj, u kojoj se nadamo da ćemo naše voljene Poguese završiti onako kako smo zamislili i planirali prije mnogo godina. Peta sezona bit će naša posljednja i vjerujemo da će biti najbolja", napisali su Shannon Burke, Josh Pate i Jonas Pate.

Hit na Netflixu

Serija Outer Banks bila je stalni hit za Netflix u dosadašnje četiri sezone. Prvi dio četvrte sezone našao se na prvom mjestu Netflixove ljestvice TV serija nekoliko dana nakon premijere i ostao je u top deset sljedeća dva tjedna.

Glumačku postavu serije čine Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Drew Starkey, Austin North, Fiona Palomo, J. Anthony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez, Mia Challis i Cullen Moss.