Nešto se događa na moru, lokalni portal javlja da je trajekt Jadrolinije ostao bez pogona i sudario se

Prema neslužbenim informacijama koje donosi portal Ploče Online, trajekt Ston jučer je izgubio pogon i morao je baciti sidro. Prije zaustavljanja, kako se doznaje, navodno je došlo do udara u drugo plovilo, Kastor. Više detalja o uzrocima i posljedicama zasad nije službeno potvrđeno.

Ston je izgrađen 1997. godine u Brodogradilištu specijalnih objekata u Splitu te plovi na lokalnim linijama koje povezuju otoke i kopno. Karakterizira ga duljina od oko 41,2 metra, širina 16 metara, a službeni podaci pokazuju da može primiti stotinjak i više putnika te vozila.

Također se koristi u redovnoj domaćoj plovidbi kao dio Jadrolinijine flote manjih trajekata koji osiguravaju kontinuitet prijevoza duž hrvatske obale Jadranskog mora.

Ovo su trenutno neslužbene informacije; očekuje se da nadležne službe i Jadrolinija uskoro daju službeno priopćenje.