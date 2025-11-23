Nesreća u Kaštel Lukšiću: Jedna osoba završila u bolnici, policija regulira promet

U 16:20 sati došlo je do prometne nesreće na brzoj cesti u Kaštel Lukšiću, u smjeru Splita. Kako je Dalmaciji Danas otkrila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, sudarila su se dva osobna vozila.

"Jedna osoba prevezena je na pružanje liječničke pomoći, no prema prvim informacijama ne radi se o ozbiljnijim ozljedama. Na mjestu događaja policijski službenici osiguravaju područje, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće", potvrdio je Dalmaciji Danas glasnogovornik PU splitsko-dalmatinske Tino Milat.

Promet se na tom dijelu brze ceste odvija uz policijsku regulaciju, a vozačima se savjetuje dodatan oprez do završetka očevida.