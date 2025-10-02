Nesreća u Dalmaciji: Prevrnulo se sanitetsko vozilo, ozlijeđene dvije osobe

Nešto iza 11 sati dogodila se prometna nesreća na Jadranskoj magistrali kod Šibenika u kojoj je sudjelovalo sanitetsko vozilo.

Prema neslužbenim informacijama, sanitetsko vozilo se prevrnulo. Iz PU Šibensko-kninske su pak kazali kako je u nesreći koja se dogodila na izlazu s D8 prema bolnici sudjelovalo samo jedno vozilo, a dvije osobe su zatražile liječničku pomoć u šibenskoj bolnici. Niti jedna od njih, kazali su za Šibenik IN, nije pacijent, dakle riječ je o medicinskom osoblju. Očevid je u tijeku.

