Nesreća na A1 u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom

Zimski uvjeti stvaraju sve veće poteškoće u prometu diljem Hrvatske, a najteži jutrošnji događaj zabilježen je na autocesti A1, gdje se između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru Dubrovnika dogodila prometna nesreća. Promet se tim dijelom autoceste odvija samo jednim trakom, što stvara usporavanja i povećava opasnost za sve sudionike u prometu.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, nesreća se dogodila u trenutku kada su na velikom dijelu zemlje vremenski uvjeti znatno pogoršani. Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u širokom području države mokri, vlažni i vrlo sklizavi.

Zbog niskih temperatura moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) te cestama u gorju vozače se dodatno upozorava na povećanu opasnost od odrona.

U takvim uvjetima HAK apelira na vozače da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama, održavaju dovoljan razmak između vozila te ne kreću na put bez propisane zimske opreme.