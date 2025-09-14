NESREĆA Dijete palo s romobila i zadobilo teške ozljede

Jučer poslijepodne, 13. rujna 15.35 sati u Pakoštanima se dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena jedna osoba.

Prometna nesreća dogodila se kada je dijete, vozeći električni romobil bez zaštitne kacige, u Ulici Petra Zoranića izgubilo nadzor nad upravljačem i palo na tlo zajedno s romobilom.

Zbog zadobivenih ozljeda dijete je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeno u Opću bolnicu Zadar gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policija će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Policijska uprava zadarska ponovno podsjeća da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina. Vozači romobila, bez obzira na godine starosti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.