Neretva spremna za maraton lađa, u utrci gotovo 600 veslača

Neretva je spremna za spektakl. U 17 sati počinje 28. Maraton lađa. U 22.5 kilometra dugoj utrci od Metkovića do Ploča za štit kneza Domagoja borit će se gotovo 600 veslača.

Maraton je postao simbol ljeta u dolini Neretve, a kako teku posljednje pripreme javlja HTV-ova reporterka Ivana Brailo Drnas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Lađe su spremne podno Lučkog mosta u Metkoviću. Lađari bi trebali početi pristizati na pripreme i zagrijavanje za nekoliko sati, a kako će im biti, to je teško reći jer je na suncu temperatura 39 stupnjeva, kaže reporterka.

Predsjednik Udruge lađara Neretve, Luka Oršulić ističe kako su za sudionike maratona ovo vrlo teški uvjeti.

- Moguće je da će biti i do 40 stupnjeva, utrka je duga 22.5 kilometara, to je oko 9000 zaveslaja, osim toga, sjedite u neprirodnom položaju. To su vrlo teški uvjeti, ali da se malo našalimo, to je za nas svakodnevica, govori Oršulić.

Rekordan je broj prijavljenih ekipa, i lađarica i lađara.

- Imamo 33 muške ekipe, a na ženskom maratonu smo imali 17 ekipa. Stvarno rekordan broj. To je oko 700 veslača na Neretvi. Dolaze iz cijele Hrvatske, Srbije, to i želimo, svi su dobrodošli, zaključuje Oršulić.