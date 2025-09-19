Neočekivani saveznik protiv visokog kolesterola? Liječnik kaže da ga imate u šalici svako jutro

Ako brinete o zdravlju srca i razini kolesterola, rješenje bi se moglo nalaziti u napitku koji već imate u kuhinji. Uz promjene životnog stila i savjete liječnika, jedan jednostavan jutarnji ritual mogao bi napraviti razliku, piše Parade.

Prema medicinskim smjernicama Johns Hopkins Medicine, normalna razina kolesterola za odrasle trebala bi biti ispod 200 mg/dL, dok se vrijednosti iznad 250 mg/dL smatraju visokima. Naravno, pri procjeni je važno uzeti u obzir dob, postojeća zdravstvena stanja i druge čimbenike rizika.

Zašto je crna kava dobar izbor

„Sama crna kava ima vrlo malo kalorija i ne sadrži masti ni šećer, tako da ne doprinosi debljanju, unosu zasićenih masti ili dodanim šećerima, a sve to s vremenom može povisiti kolesterol“, objašnjava kardiolog dr. Deepak Talreja.

On dodaje: „Kada preskočite vrhnje i šećer, izbjegavate dva uobičajena krivca: vrhnje dodaje zasićene masti koje mogu povisiti LDL (‘loš’ kolesterol), a šećer dodaje prazne kalorije i može pogoršati trigliceride.“

Dr. Talreja naglašava da kava nije čudotvorni lijek, ali ispijanje bez dodataka zdraviji je izbor u usporedbi sa zaslađenim ili visokomasnim napitcima.

Način pripreme čini razliku

Istraživanja o povezanosti kave i kolesterola pokazuju mješovite rezultate, a ključ je u pripremi. „Filtrirana kava (poput drip kave) općenito ne povisuje kolesterol“, ističe dr. Talreja. „S druge strane, nefiltrirana kava (poput one iz French pressa ili espressa) sadrži prirodna ulja zvana kafestol i kahveol koja mogu povisiti LDL kolesterol ako se konzumiraju u velikim količinama.“

Zbog toga stručnjaci preporučuju aparate s filterom, poput Keuriga, kao siguran i praktičan izbor.

Zeleni čaj i sojino mlijeko kao alternative

Za one koji ne vole okus kave ili im kofein stvara nelagodu, dr. Talreja preporučuje zeleni čaj bogat antioksidansima. „Zeleni čaj sadrži antioksidanse (katehine) koji su povezani s nižim LDL kolesterolom.“ Također predlaže sojino mlijeko, jer „sojin protein može umjereno smanjiti LDL kolesterol“.

Ipak, kava nije za svakoga. „Oni s nekontroliranim visokim krvnim tlakom ili problemima sa srčanim ritmom trebali bi izbjegavati kavu jer kofein može povisiti broj otkucaja srca i krvni tlak“, upozorava kardiolog. Osobe osjetljive na kofein trebale bi ga izbjegavati jer može uzrokovati tjeskobu, loš san ili želučane tegobe.