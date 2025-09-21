Neno Belan pustio suzu na emotivnoj promociji Bračke balade u Pučišćima

Neno Belan pustio je suzu u emotivnoj večeri u subotu na promociji dva spota njegove davne pjesme Bračka balada.

U mjestu Pučišća na Braču odakle potječe njegova majka, Belan je održao večer za pamćenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne samo da su promovirana dva video spota autora Matka Petrića za istu pjesmu Bračka balada koju je Neno napisao još kao nepoznati student elektrotehnike početkom osamdesetih, već je Belan nakon više desetljeća nastupio i sa prijateljima iz djetinstva, a Pučišćani su mu na kraju darovali i gitaru od bračkog kamena.

“Prijatelji i ja bili smo dosadili tih ljeta osamdesetih, jer smo stalno negdje pjevali, ispod svakog stabla, na kantunu svake kuće”, prisjetio se popularni pjevač i jedan od najizvodjenijih autora u Hrvatskoj koji je prošlog ožujka koncertom “Regata života” u zagrebačkoj Areni obilježio 40 godina karijere.