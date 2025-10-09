Neki simptomi raka mogu se javiti nakon jela

Problemi nakon jela, poput žgaravice ili osjećaja nelagode u prsima, često se smatraju bezazlenima i povezanim s prebrzim jedenjem ili masnijom hranom. No, prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), određeni simptomi koji se pojavljuju tijekom ili nakon jela mogu biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Iako većina ljudi povremeno osjeti nelagodu u želucu, u nekim slučajevima ti znakovi mogu upućivati na nešto što zahtijeva liječničku pažnju.

Najčešći uzrok žgaravice je povrat želučane kiseline u jednjak, što uzrokuje peckanje i iritaciju. "Želučana sluznica može podnijeti kiseline, ali jednjak ne, zbog čega se javlja osjećaj pečenja", objašnjavaju liječnici i stručnjaci NHS-a, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Takvi se simptomi često javljaju nakon obilnih, masnih ili začinjenih obroka, a dodatni čimbenici rizika uključuju konzumaciju alkohola, kofeina, pušenje, pa čak i ležanje neposredno nakon jela. Pretilost također povećava vjerojatnost pojave žgaravice.

Ako se simptomi pogoršavaju, stručnjaci savjetuju hitan posjet liječniku opće prakse

Iako lijekovi bez recepta i promjene životnih navika najčešće pomažu, NHS upozorava da se obavezno treba obratiti liječniku ako se žgaravica javlja gotovo svakodnevno, ako lijekovi ne pomažu ili ako postoje dodatni simptomi - poput osjećaja da se hrana zaglavljuje u grlu, učestalog povraćanja ili neobjašnjenog gubitka težine.

U nekim slučajevima, ti simptomi mogu ukazivati na rak jednjaka. Dodatni znakovi uključuju poteškoće pri gutanju, mučninu, povraćanje i učestalo podrigivanje.

Ako se simptomi pogoršavaju, traju dulje od tri tjedna ili su popraćeni crnom ili tamnocrvenom stolicom, stručnjaci savjetuju hitan posjet liječniku opće prakse. Iako su takvi znakovi česti i ne znače nužno da je riječ o raku, važno ih je provjeriti jer, kako naglašavaju liječnici, rano otkrivanje raka značajno povećava uspješnost liječenja.