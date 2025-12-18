Neki kućanski uređaji emitiraju veliku količinu opasnih čestica

Nova studija izmjerila je razinu zagađenja zraka u zatvorenom prostoru koje emitiraju svakodnevni kućanski uređaji, otkrivajući koje bi ih trebalo koristiti s oprezom.​

Tim s Pusan National Universityja (PNU) u Južnoj Koreji testirao je emisije ultrafinih čestica (UFP) manjih od 100 nanometara, koje prodiru duboko u tijelo, koristeći specijalnu laboratorijsku komoru.​ Tosteri emitiraju oko 1,73 bilijuna ultrafinih čestica po minuti, a među ogromnim zagađivačima su i friteze na vrući zrak i sušila za kosu.

Simulacije pokazuju da nos ne filtrira ove sitne čestice, već one ulaze duboko u pluća, a posebno su opasne za djecu.

Glavni krivci su električni grijači i četkasti DC motori, dok sušila bez četki emitiraju 10 do 100 puta manje opasnih čestica. One sadrže teške metale poput bakra, željeza, aluminija, srebra i titanija iz zavojnica i motora.

Iako studija nije direktno mjerila utjecaje na zdravlje, prethodna istraživanja povezuju UFP s astmom, srčanim bolestima, hipertenzijom, dijabetesom i rakom.​

“Potrebno je da se ovi uređaji drugačije dizajniraju kako bi se smanjile emisije i kako bi se kvaliteta zraka u kućanstvima prilagodila vremenu u kojem danas živimo”, kaže Changhyuk Kim, jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu Journal of Hazardous Materials, prenosi Novi list.