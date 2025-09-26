Nekada je bio žena, a sada glazbenik koji pjeva duete sam sa sobom

Dylan Holloway (31), bivši natjecatelj popularnog showa X Factor koji je nastupao kao žena, danas je transrodni muškarac koji stvara glazbu na posve jedinstven način - pjevajući duete sa samim sobom otprije tranzicije. Njegova inspirativna priča i glazbeni projekt postali su viralni hit na društvenim mrežama.

Put do spoznaje

Dylan iz jugoistočnog Londona od treće je godine znao da je transrodan, često izražavajući želju da se odijeva "kao drugi dječaci". Kao tinejdžer se, kaže, osjećao poput "karikature" dok se trudio "biti djevojčica". Godine 2012., tada pod imenom Lots Holloway, stekao je slavu u X Factoru kao dio grupe MK1. Unatoč pohvalama žirija, grupa je natjecanje završila na 11. mjestu, a izloženost javnosti stvorila mu je pritisak da nastavi glumiti ženski "lik koji je stvorio".

Nakon dvije godine sviranja s bendom, Dylan se 2014. povukao i započeo solo karijeru. Šest godina kasnije javno je istupio kao transrodna osoba, počeo uzimati testosteron i podvrgnuo se mastektomiji. "Dugo sam mislio da će mi biti dovoljno ako se mogu oblačiti kao dečko ili ako se oženim djevojkom. Ali onda sam shvatio – zašto bih se zadovoljavao samo s 'dovoljno'?", rekao je Dylan, piše Index.

Jedinstveni duet sa samim sobom

Nakon tranzicije, Dylan je odlučio stvoriti "muške i ženske" duete, spajajući svoj sadašnji i prošli glas pod umjetničkim imenom Dylan and the Moon. Njegova ideja postigla je ogroman uspjeh, a TikTok video jednog dueta postao je viralan i privukao podršku poznatih glazbenika. Zbog hormonalne terapije, glas mu se promijenio, a isprva uopće nije mogao pjevati. No, nakon otprilike 18 mjeseci, njegov novi, dublji glas stabilizirao se i, kako kaže, zvučao bolje no ikad.

Ipak, nije želio odbaciti dio sebe. Odlučio je iskoristiti svoj stari glas kako bi "proslavio svoje staro ja". Jedan od njegovih dueta, Off My Brain, na TikToku je prikupio više od 700.000 pregleda, a pjevačica Natasha Bedingfield komentirala je: "Ovo je najcool ideja ikad! Ne znam je li itko to ikada učinio - wow".