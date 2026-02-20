"Nek' se lova vrti": Vijeće gradskog kotara Lučac-Manuš proziva Grad zbog Glagoljaške ulice

Vijeće gradskog kotara Lučac-Manuš je, prema njihovom pisanu na Facebooku, iznenadila obnova Glagoljaške ulice.

Kako navode u objavi, posebno što se naknadno saznalo da će se izvršiti samo obnova asfalta, bez ugradnje oborinske odvodnje koja u ulici ne postoji.

- Vijeće kotara već više od 10 godina svake godine kod donošenja proračuna traži od Grad Split (službena stranica) cjelovito uređenje ulice s izgradnjom oborinske odvodnje, uklanjanje uništenih kamenih kanala i samoniklih stabla te uređenje parkirnih mjesta.

Projekt cjelovitog uređenja ulice postoji od 2009. godine te će njegova provedba rezultirati naknadnim kopanjem novog asfalta.

Nek se lova vrti - stoji u Facebook objavi.