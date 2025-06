Nebo iznad Hrvatske jutros je preplavio dim s velikih požara u Kanadi

Sezona šumskih požara u Kanadi započela je opasno. Tisuće ljudi prisiljeni su napustiti svoje domove, a slojevi dima utječu na kvalitetu zraka diljem istočne Sjeverne Amerike. Nakon niza rekordnih sezona, podaci pokazuju da se i 2025. oblikuje kao još jedna intenzivna godina.

Dva puta dnevno, NASA-in satelit šalje slike na tlo, dajući uvid u stvarnom vremenu gdje gore požari. To je posebno korisno za udaljena područja gdje nisu postavljeni senzori. Do utorka je taj satelit snimio četiri puta više žarišta požara diljem Kanade nego što je to tipično za početak lipnja. To je više nego bilo koje godine otkako je satelit počeo odašiljati podatke 2012., osim 2023., prema podacima Global Forest Watcha.

Dim od kanadskih šumskih požara stigao je do Europe

Dim od kanadskih šumskih požara pogoršao je kvalitetu zraka na istoku SAD-a u srijedu, dok se nekoliko saveznih država Srednjeg zapada borilo s uvjetima koje je savezna vlada ocijenila nezdravima. Zadržao se na obzorima gradova od Kansas Cityja do Minneapolisa, a dio regije imao je nezdravu kvalitetu zraka prema karti Agencije za zaštitu okoliša. Tijekom posljednjih nekoliko dana izdana su upozorenja o kvaliteti zraka u nekoliko država, uključujući New York, New Jersey, Iowu, New Hampshire i Maine.

Služba EU za praćenje atmosfere Copernicus (CAMS) izjavila je ovog tjedna da je dim od šumskih požara u pokrajinama Manitoba i Saskatchewan čak prevezen preko Atlantika i stigao do Europe. Početni oblak prešao je mediteransku regiju 18. i 19. svibnja, dosegnuvši istočno sve do Grčke. Drugi, veći oblak prešao je Atlantik u posljednjem tjednu svibnja, dosegnuvši sjeverozapadne dijelove Europe 1. lipnja.

Ne očekuje se da će dim imati značajan utjecaj na kvalitetu zraka u Europi jer se nalazi visoko u atmosferi. Obično su učinci ovakvih oblaka maglovitije nebo s crvenim ili narančastim zalascima sunca.

Gusti pramen kanadskog dima jutros je bio i iznad nas. Sljedeća dva dana bi ga trebalo biti manje.

"To što animacija prema kraju postaje zelenija ne znači da se nebo čisti. Dim se najbolje vidi pod niskim kutom Sunca, kasnije kako se Sunce penje vidi se slabije", objasnio je Marko Posavec.