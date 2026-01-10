Ne propustite završnicu Adventoriuma: Predstave, klizanje i dobra atmosfera

Solinski Adventorium danas ulazi u svoju veliku završnicu, a organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da im se pridruže na posljednjem danu adventskog programa na izletištu Jadro.

Program započinje u prijepodnevnim satima, a posebno je osmišljen za najmlađe. Posjetitelje očekuju dvije dječje predstave – u 11 sati na rasporedu je predstava „Tko će dobiti najljepši dar?“, dok će u 12 sati publiku zabaviti predstava „Psići u ophodnji“.

Nakon kazališnog dijela programa, Adventorium se nastavlja u veselom i rasplesanom ritmu. Klizalište će biti otvoreno uz glazbu i dobru atmosferu sve do 22 sata, čime će se simbolično zaokružiti još jedno uspješno adventsko izdanje u Solinu.

- Klizat ćemo uz odličnu glazbu i fantastičnu atmosferu sve do 22:00! Veselimo se vašem dolasku i nadamo se da ćete doći u što većem broju, kako bismo zajedno proslavili još jedan uspješan adventski program na izletištu Jadro! Vidimo se! - poručuju organizatori.