Ne propustite današnje predavanje o sv. Antunu opatu u Collegiumu, sve će završiti kušanjem "templarskih" kolačića

U povodu blagdana sveti Antun opat u Splitu će se održati predavanje posvećeno običajima i vjerovanjima koji se vežu uz najtamnije razdoblje godine – vrijeme između stare i nove svjetlosti, strahova, zaštitnih rituala i pučkih legendi koje su se stoljećima prenosile Dalmacijom i šire.

Predavanje će održati umirovljena muzejska savjetnica Helga Zglav-Martinac, a fokus će biti na povijesnom, simboličkom i društvenom značenju blagdana sv. Antuna opata, s posebnim naglaskom na srednjovjekovne običaje, pučku pobožnost i način na koji su se ljudi nosili s „najopasnijim“ dijelom godine.

Nakon predavanja, program se nastavlja odlaskom u splitski Get, gdje će sudionici imati priliku kušati kolače koji se, prema legendi, povezuju s templarima i njihovim boravkom na ovom prostoru. Riječ je o slatkim zalogajima koji, uz okus, nose i bogatu simboliku, mitove i povijesne priče.

Predavanje će se održati 22. siječnja 2026. godine u 17 sati u Collegiumu u Splitu (Zagrebačka 3).

Događaj je namijenjen svima koji se zanimaju za povijest Splita, stare običaje, srednjovjekovne legende i nematerijalnu baštinu, ali i onima koji žele doživjeti grad iz nešto drukčije, tamnije – ali iznimno zanimljive perspektive.