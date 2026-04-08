Ne otvarajte! Ako primite ovu poruku, hitno obavijestite policiju! Ovako su prevarene dvije osobe iz Dalmacije...

Policijski službenici Policijske uprave zadarske su tijekom protekla dva dana zaprimili prijave o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare u kojima su tri osobe oštećene za pojedinačne iznose oko tisuću eura.
- Naime, oštećeni su na svoj mobilni uređaj zaprimili SMS poruke za koju su vjerovali da im je poslala banka u kojoj imaju otvoren račun. Nepoznata osoba dovela ih je u zabludu tražeći da putem poveznice ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva, što su oni i učinili tako što su otvorili poveznicu koja im je bila dostavljena u poruci, potom su upisali svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njihovih bankovnih računa skinuti su im novčani iznosi od oko tisuću eura.
Policijski službenici tragaju za zasad nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu - izvijestila je PU zadarska.
Izdali su važno upozorenje građanima
- Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica,
- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja,
- Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.),
- Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama,
- Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.) - izvijestili su.