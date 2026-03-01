Close Menu

Ne mršavite unatoč dijeti ili lijekovima? Stručnjaci tvrde da zanemarujete jedan ključan faktor

Stručnjaci upozoravaju da mnogi zanemaruju temeljni element uspjeha

Ako ne postižete željene rezultate, bilo da pokušavate smršavjeti klasičnom dijetom ili uz pomoć popularnih lijekova za mršavljenje, moguće je da previdite nešto osnovno – kvalitetan san.

Prema procjenama, 45 posto Britanaca i 52 posto Amerikanaca trenutačno pokušava izgubiti kilograme. Istraživanje koje je proveo Gallup pokazalo je da se četiri od deset Amerikanaca opisuje kao pretilo. Između 48 i 60 posto ispitanika smatra da im je težina otprilike odgovarajuća, dok 34 do 44 posto navodi da su pretili, a tek manji postotak da su pothranjeni. Zbog nezadovoljstva težinom, milijuni ljudi okreću se GLP-1 lijekovima kako bi postigli vitkiju liniju.

No stručnjaci upozoravaju da mnogi zanemaruju temeljni element uspjeha – spavanje.

James Leinhardt, stručnjak za san koji surađuje s britanskim NHS-om, objašnjava da san na mršavljenje utječe na tri ključna načina: povećava osjećaj gladi i žudnju za hranom, narušava hormonalnu ravnotežu i otežava donošenje racionalnih odluka.

Kako pojašnjava, problem nije samo u trajanju sna, nego i u njegovoj kvaliteti. Kada je ona narušena, dolazi do porasta razine grelina – hormona gladi – te pada razine leptina, koji je odgovoran za osjećaj sitosti. Posljedica je da tijelo šalje signale gladi čak i kada stvarne potrebe nema, što otežava kontrolu porcija i odupiranje napadajima želje za hranom.

Stručnjaci ističu da je san posebno važan za osobe koje koriste GLP-1 lijekove. Peter Thnoia, glavni ljekarnik u ljekarni PillTime, navodi da loš san remeti hormone koji reguliraju apetit i metabolizam te pojačava umor i žudnju – upravo ono što terapija nastoji ublažiti.

Prema njegovim riječima, nedostatak sna može pogoršati nuspojave poput mučnine, ali i usporiti napredak, smanjiti gubitak masnog tkiva te povećati rizik od gubitka mišićne mase. Iako injekcije za mršavljenje smanjuju glad, one ne mogu nadoknaditi manjak odmora.

Zaključak stručnjaka je jasan: bez kvalitetnog sna teško je postići dugoročne i održive rezultate, bez obzira na vrstu dijete ili terapije.

Ukratko, ako planirate učiniti nešto korisno za svoje zdravlje – počnite s dobrim snom.

