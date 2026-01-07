Close Menu

Ne idite na put bez zimskih guma, vozite sporije, prilagođeno, uz povećan razmak i izbjegavajte pretjecanja

Najbolje bi bilo da ostanete gdje jeste, ali ako baš morate na put, evo kako se ponašati na cesti

Pripremite se za zimske uvjete, automobil treba biti potpuno ispravan, vozite sporije, uz povećan razmak i bez naglih pokreta

Na sigurnost prometa utječu tri bitna čimbenika: vozač, vozilo i prometnica. U zimskom uvjetima najbolje je odgoditi putovanje (ako je moguće), a ako ipak ovih dana trebate putovati, izbor autoceste za putovanje već uma povoljan utjecaj u nepovoljnim okolnostima, jer autocesta pruža bolje prometno-tehničke uvjete za sigurnost, pravilnija je konfiguracija kolnika, veću širinu, odvojene trake za suprotni smjer i bolje zaštitne ograde te se bolje održavaju od običnih cesta.

Drugi bitan uvjet je automobil, koji treba biti potpuno ispravan, a najvažnije je da koristite zimske gume. U zimskim uvjetima nije preporučljivo voziti s ljetnim gumama, jer dubina utora od 4 mm i lanci spremni za ugradnju (zakonska obveza ako se ne koriste zimske gume), ne jamče dobro prianjanje na hladnom asfaltu. Uz to sva stakla i svjetla trebaju biti očišćena.

Uz te preduvjete (kvalitetna prometnica, automobil u dobrom stanju) važnu, najvažniju ulogu ima vozač. U zimskim uvjetima brzinu je važno prilagoditi uvjetima stanju na cesti (vidljivosti i prianjanju), što je definirano člankom 51. stavak 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zimi u dobrim uvjetima na autocesti nije preporučljivo voziti brže od 120 km/h, a po noći i ako cesta nije suha, ne brže od 100 km/h. U pravim zimskim uvjetima, poput današnjih, vozite prilagođenom brzinom, ne brže od 80 km/h.

Držite propisan razmak od vozila ispred te izbjegavajte pretjecanja, a pogotovo vožnju lijevom trakom. Naravno, ne koristite mobilni telefon dok vozite, pogotovo nepropisno. Pažljiva i umjerena vožnja u zimskim uvjetima neprocjenjivo je korisna. Osim povećanja sigurnosti vožnje, smanjuje se potrošnja goriva te trošenje vitalnih dijelova motora i automobila, piše Autoportal

