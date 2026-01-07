Ne idite na put bez zimskih guma, vozite sporije, prilagođeno, uz povećan razmak i izbjegavajte pretjecanja

Pripremite se za zimske uvjete, automobil treba biti potpuno ispravan, vozite sporije, uz povećan razmak i bez naglih pokreta

Na sigurnost prometa utječu tri bitna čimbenika: vozač, vozilo i prometnica. U zimskom uvjetima najbolje je odgoditi putovanje (ako je moguće), a ako ipak ovih dana trebate putovati, izbor autoceste za putovanje već uma povoljan utjecaj u nepovoljnim okolnostima, jer autocesta pruža bolje prometno-tehničke uvjete za sigurnost, pravilnija je konfiguracija kolnika, veću širinu, odvojene trake za suprotni smjer i bolje zaštitne ograde te se bolje održavaju od običnih cesta.

Drugi bitan uvjet je automobil, koji treba biti potpuno ispravan, a najvažnije je da koristite zimske gume. U zimskim uvjetima nije preporučljivo voziti s ljetnim gumama, jer dubina utora od 4 mm i lanci spremni za ugradnju (zakonska obveza ako se ne koriste zimske gume), ne jamče dobro prianjanje na hladnom asfaltu. Uz to sva stakla i svjetla trebaju biti očišćena.

Uz te preduvjete (kvalitetna prometnica, automobil u dobrom stanju) važnu, najvažniju ulogu ima vozač. U zimskim uvjetima brzinu je važno prilagoditi uvjetima stanju na cesti (vidljivosti i prianjanju), što je definirano člankom 51. stavak 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zimi u dobrim uvjetima na autocesti nije preporučljivo voziti brže od 120 km/h, a po noći i ako cesta nije suha, ne brže od 100 km/h. U pravim zimskim uvjetima, poput današnjih, vozite prilagođenom brzinom, ne brže od 80 km/h.

Držite propisan razmak od vozila ispred te izbjegavajte pretjecanja, a pogotovo vožnju lijevom trakom. Naravno, ne koristite mobilni telefon dok vozite, pogotovo nepropisno. Pažljiva i umjerena vožnja u zimskim uvjetima neprocjenjivo je korisna. Osim povećanja sigurnosti vožnje, smanjuje se potrošnja goriva te trošenje vitalnih dijelova motora i automobila, piše Autoportal.