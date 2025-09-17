Ne bacajte koru banane: Možete je iskoristiti na ovih pet načina

Ponekad ono što na prvi pogled izgleda kao otpad zapravo može imati drugu, vrlo korisnu svrhu. Umjesto da ostatke hrane automatski bacimo u smeće, možemo ih iskoristiti na kreativne i praktične načine, od njege tijela i kućanstva do gnojiva za biljke ili čak novih kulinarskih recepata. Kore banane često idu ravno u smeće, ali mogu biti korisnije nego što mislite. Postoji niz iznenađujućih načina da ponovno upotrijebite žute kore umjesto da ih bacite, piše Daily Express. Neki ljubitelji prirodnih lijekova čak tvrde da kora banane može pomoći protiv štetnika u vrtu, ugriza insekata i ožiljaka od akni, piše Večernji list.

Iako svi ti savjeti nisu potkrijepljeni čvrstim znanstvenim dokazima, kore doista sadrže spojeve za koje se vjeruje da mogu pružiti određene zdravstvene i kozmetičke dobrobiti. Banane su pune vlakana, kalija i antioksidansa poput vitamina C, ali nije samo voće ono što je vrijedno. Stručnjaci u Healthlineu objasnili su da kore banane sadrže fenole, karotenoide i polifenole koji mogu imati antimikrobna, antioksidativna i protuupalna svojstva, a ovo je pet iznenađujućih načina na koje možete iskoristiti koru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

1. Njega kože: Mnogi se ljudi kunu u kore banane kao dio svoje rutine. Neki tvrde da trljanje unutrašnjosti kore na licu može pomoći u hidrataciji kože i smanjenju bora, dok drugi kažu da kora banane može ublažiti psorijazu i smanjiti natečenost ispod očiju. Neki čak koriste koru banane kao prirodni lijek za ublažavanje ožiljaka od akni ili uklanjanje bradavica, tako da komadić kore ostave na tom mjestu preko noći. Iako su ove metode vrlo popularne na internetu, portal Healthline navodi da se većinom temelje na osobnim iskustvima, a ne na kliničkim ispitivanjima. Ipak, spojevi prisutni u kori banane mogli bi pružiti određene koristi kada se nanesu na kožu.

2. Izbjeljivanje zubi: Jedna od najčešće spominjanih upotreba kora banane je izbjeljivanje zubi. Ljubitelji prirodnih lijekova za zdravlje predlažu trljanje kore banane na zube i desni jednom dnevno tijekom tjedan dana te tvrde da kora pomaže u čišćenju površine i uljepšavanju izgleda vašeg osmijeha. Stručnjaci su objasnili da su studije pokazale da kore banane sadrže antibakterijska svojstva koja se mogu boriti protiv vrsta bakterija povezanih s bolestima desni. Međutim, nijedno istraživanje nije potvrdilo je li trljanje kora izravno na zube zaista učinkovito.

3. Prva pomoć: Neki ljudi također koriste kore banane za manje iritacije kože ili bol jer vjeruju da protuupalna i umirujuća svojstva mogu pomoći kod opeklina od sunca, uboda kukaca ili osipa od otrovnog bršljana. Smrznuta kora banane ponekad se stavlja na čelo ili stražnji dio vrata da bi se ublažila glavobolja. Mnogi su preporučili stavljanje kore banane preko trna, koji je zapeo u koži, na oko 15 minuta jer bi ga to trebali izvući na površinu.

4. Čišćenje kućanstva: Kore banane mogu se koristiti i u kućanstvu. Neki ih trljaju po listovima sobnih biljaka, kožnim cipelama ili srebrnom priboru da bi zablistali. Prirodna ulja iz kore navodno pomažu u poliranju površina bez potrebe za agresivnim kemikalijama.

5. Vrtlarstvo: Vrtlari također pronalaze kreativne načine za ponovnu upotrebu kora banane. Kore se mogu nasjeckati i pomiješati u kompost, pomiješati s vodom za domaće gnojivo ili staviti pod grmove ruža da bi odvratile lisne uši. Neki također tvrde da kore banane privlače leptire, što ih čini prirodnim načinom da unesete život u svoj vrt.

Bonus savjet: Iako možda zvuči neobično, kore banane se također mogu jesti. Kora se može prokuhati za čaj, izmiksati u smoothie ili ušećeriti. Stručnjaci su istaknuli da bi kora banane u budućnosti mogla imati primjenu u prehrambenoj i zdravstvenoj industriji.