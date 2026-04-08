Navijači se dosjetili kako unijeti pirotehniku na utakmicu Hajduka... Ovo morate vidjeti, 23-godišnjak nije dobro prošao

Jučer je na gradskom stadionu "Aldo Drosina" u Puli odigrana utakmica 28. kola SuperSport HNL između NK Istra 1961 i HNK Hajduk. Susret je pratilo oko 6.200 gledatelja, među kojima je bilo i oko 1.000 gostujućih navijača.

Utakmica je protekla uz pojačane policijske mjere sigurnosti, a iako je većina navijača poštivala pravila, zabilježeni su pojedinačni incidenti i pokušaji unošenja pirotehničkih sredstava.

Većina navijača je prihvatila savjete policije, no evidentirano je i nekoliko protupravnih ponašanja.

- Prije početka nogometne utakmice u Marulićevoj ulici zatečen je 47-godišnjak, navijač domaće momčadi, koji je na ruci imao vidno istaknutu tetovažu kojom se poziva na mržnju, nasilje i nesnošljivost prema policiji. Protiv njega se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - izvijestila je nadležna PU.

Osim spomenutog incidenta, na ulazu u stadion zabilježen je novi pokušaj unošenja priotehničkih sredstava.

- Prilikom ulaska na stadion 20-godišnji navijač gostujuće momčadi pokušao je unijeti improvizirano pirotehničko sredstvo, dok je 23-godišnji navijač domaće momčadi pokušao unijeti 17 komada pirotehničkih sredstava koje je sakrio ispod jakne u lažni trudnički trbuh.

Također je utvrđeno kako nije poštivao izrečenu zaštitnu mjeru zabrana prisustvovanja nogometnim utakmicama u kojima sudjeluju NK Jadran Poreč i nogometna hrvatska reprezentacija, odnosno da se nije javio u policijsku postaju dva sata prije odigravanja nogometne utakmice koja se jučer odigravala u Banjolama između NK Banjole i NK Jadran Poreč. Protiv dvojice mladića pokreće se prekršajni postupak pred nadležnim sudom radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - dodaju iz PU istarske.

Ali, to nije sve...

Tijekom odigravanja nogometne utakmice došlo je do protupravnog ponašanja zasad neutvrđenog broja navijača domaće i gostujuće momčadi koji su koristili pirotehnička sredstva, dok je dio navijača gostujuće momčadi povicima poticao na nasilje i mržnju.

- Policijski službenici nastavljaju poduzimati aktivnosti u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja protupravnog ponašanja.

Policijska uprava istarska zahvaljuje svima koji su svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli da ovaj nogometni susret sa sigurnosnog aspekta protekne mirno i bez većih izgreda. Također zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom kraćih zastoja u prometu prilikom pratnje navijača, kao i drugih mjera osiguranja nogometne utakmice - izvijestili su.