NATO spriječio katastrofu: Iranska raketa srušena iznad Turske

Iransku raketu presreli su NATO-ovi sustavi protuzračne obrane u zraku iznad turske pokrajine Hatay, priopćilo je tursko Ministarstvo nacionalne obrane, kako prenosi Report.az.

Prema informacijama, balističku raketu lansirao je Iran, a prošla je kroz zračni prostor Iraka i Sirije.

„Raketu su odmah presreli i neutralizirali NATO-ovi sustavi protuzračne i proturaketne obrane raspoređeni u istočnom Sredozemlju. Fragment streljiva koji je pao u okrugu Dörtyol u pokrajini Hatay pripada presretačkoj raketi korištenoj nakon što je prijetnja uništena u zraku. U incidentu nije bilo smrtnih slučajeva ni ozlijeđenih“, priopćilo je ministarstvo.