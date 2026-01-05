Nastavljaju se radovi na dogradnji čvora Split (Dugopolje). Bit će jako složeni, a promet - otežan

Od srijede, 07. siječnja, zbog nastavka dogradnje čvora Split (Dugopolje), ključne prometne točke koja povezuje grad Split s autocestom A1, počinje nova regulacija prometa u zoni čvora te na ovom dijelu autoceste A1. Zbog složenosti zahvata, promet na ovom dijelu autoceste bit će otežan, a tijekom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa.

Radovi dogradnje ovog čvora zbog složenosti podijeljeni su u faze. Radovi I. faze - dogradnja izlazne trake za smjer Zagreb-Split su završeni i u prometu. Radovi II. i III. su objedinjeni u jednu fazu i uključuju dogradnju izlaznih trakova smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split, te proširenje rotora Podi (nakon naplate u smjeru Splita) dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu. U dijelu zahvata koji je planiran u II. fazi, izvodit će se samo radovi u zoni rotora Podi, dok se dio kojim se trebao proširiti cestarinski prolaz neće izvoditi obzirom na uvođenje novog sustava naplate cestarine.

Cilj dogradnje i rekonstrukcije čvora Split je povećanje kapaciteta i protočnosti prometa, osobito u ljetnim mjesecima, kada dolazi do učestalih zastoja i gužvi. Proširenjem nadvožnjaka omogućit će se prometovanje u dva traka u svakom smjeru, čime će se značajno poboljšati protočnost za vozila koja dolaze iz smjera Dubrovnika prema Splitu te iz Splita prema Zagrebu.

S obzirom na to da je čvor Split trenutno jedina veza Splita s autocestom, izvođenje radova pod prometom je tehnički i sigurnosno izuzetno zahtjevan projekt. U pojedinim fazama očekuju se ograničenja i usporenja u prometu, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Regulacija prometa tijekom radova:

Za potrebe osiguranja zone radova, ali i sigurnosti korisnika uspostavit će se opsežna privremena regulacija prometa koju nije moguće postaviti u jednom danu.

Od 07. siječnja započinje uspostava regulacije prometa i predviđeno će trajati do 12. siječnja. Tijekom postavljanja privremene regulacije promet će se u zoni čvora Split odvijati redovno u svim smjerovima pod privremenim ograničenjima, od kojih izdvajamo potrebu zatvaranja dionice autoceste A1 od čvora Prgomet do čvora Split (samo u smjeru Dubrovnika) u noći s petka na subotu (09./10. siječanj od 21:00 do 06:00 sati). Obilazni pravac preko čvora Prgomet uključuje sljedeće ceste: čvor Prgomet (A1) – DC 551 – DC58 – DC8 – DC1– čvor Split (A1).

Tijekom vikenda, 10. - 11. siječnja, promet će se i nadalje voditi svim dopuštenim smjerovima u zoni čvora Split.

Radovi započinju u ponedjeljak, 12. siječnja, a regulacija prometa biti će do petka, 12. lipnja 2026., promet će se voditi na sljedeći način:

iz smjera Zagreba u smjeru Splita (do čvora Split) promet se vodi prema postojećem stanju, uz napomenu da se izlaznim krakom prema naplatnoj postaji Split promet vodi jednom prometnom trakom;

iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet se vodi na način da vozila obavezno moraju izaći na čvor Split, prolaze naplatnom postajom Split (izlaz sa autoceste) polukružno se okreću na kružnom toku (DC1–ŽC6145) i vraćaju na autocestu za smjer Dubrovnik prolaskom naplatne postaje Split (ulaz na autocestu);

iz smjera Splita za smjer Zagreb promet se nakon prolaska naplatne postaje Split (ulaz na autocestu) vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb - Split, gdje se na službenom prolazu na trasi autoceste vozila vraćaju na kolnik u smjeru Zagreba;

smjer Split - Dubrovnik - prema postojećem stanju;

iz smjera Dubrovnik za smjer Zagreb promet se vodi autocestom, u zoni čvora Split jednom prometnom trakom suprotnim kolnikom autoceste (kolnik u smjeru Dubrovnika);

iz smjera Dubrovnik za smjer Split promet se vodi obilazno, odnosno zbog nemogućnosti korištenja čvora Split, vozila kojim je cilj Dugopolje ili grad Split dužna su koristiti čvor Bisko. Obilazni pravac iz smjera Dubrovnika za smjer Split je sljedeći: čvora Bisko (izlaz sa autoceste A1) – DC 220 – ŽC6260 – DC 1 – Split.

Za vrijeme izvođenja radova i uspostavljene privremene regulacije prometa moguća su dodatna ograničenja prometa u vidu kratkotrajnih prekida prometa na svim prilazima čvoru zbog miniranja ili drugih radova.

Svjesni smo da će privremena ograničenja i nova regulacija prometa u narednim mjesecima utjecati na svakodnevna putovanja i mogu dovesti do produljenja vremena putovanja. Prometno rješenje za ovu fazu radova izrađeno je u suradnji s prometnim stručnjacima, uzimajući u obzir sigurnost svih sudionika u prometu, tehničke zahtjeve gradilišta te potrebu za održavanjem protočnosti u najvećoj mogućoj mjeri. Zahvaljujemo svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja ovih zahtjevnih radova. Završetkom projekta čvor Split promet će biti značajno protočniji, sigurniji i prilagođen potrebama sve većeg broja korisnika, osobito u razdobljima pojačanog prometa.